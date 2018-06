Um homem morreu e quatro ficaram feridos na segunda-feira (18) em um tiroteio na cidade de Malmö, a terceira maior da Suécia. De acordo com a Polícia, a vítima, de 18 anos, era um dos feridos e morreu no hospital, onde também estão internadas os outras quatro pessoas. A ação aconteceu do lado de fora de um cibercafé, onde as vítimas estavam. Ninguém foi preso.

Deixe seu comentário: