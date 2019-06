Tite confirma a escalação da Seleção Brasileira para o jogo contra o Paraguai: “Fernandinho está fora”

O técnico Tite evitou mistério nesta quarta-feira (26) ao falar sobre o duelo da Seleção Brasileira contra o Paraguai pelas quartas de final da Copa América. A partida será realizada nesta quinta-feira (27), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O treinador revelou que o substituto de Casemiro, que está suspenso, será Allan e não Fernandinho, como ele próprio previa.

“Fernandinho está fora. Ia jogar se estivesse em suas condições normais e naturais, mas não está”, revelou o técnico da Seleção Brasileira em entrevista coletiva.

Fernandinho sofreu uma entorse no joelho direito que o tirou do banco de reservas na partida contra o Peru, a última pela fase de grupos da competição. O atleta, marcado negativamente pelas últimas eliminações em Copas do Mundo, voltou a treinar nos últimos dias, mas não convenceu Tite de que está pronto para atuar.

O meio-campista Arthur também participou da entrevista e disse que o treinador vem cobrando que ele e todos os atletas melhorem as suas finalizações. Revelado no Grêmio, o jogador do Barcelona disse que sonha em marcar o seu primeiro gol pela Seleção Brasileira na Arena do Grêmio.

“Seria perfeito. Não é a minha principal função, mas tenho me cobrado e o professor também, a gente não aguenta mais escutar ele falando para acertar a ‘casinha’. É em tom de brincadeira, mas é algo que eu me cobro mesmo, dar trabalho ao goleiro, entrar na área. Se isso acontecesse, seria inesquecível”, disse o atleta.

Tite também confirmou que o trio de ataque do Brasil será mantido no jogo contra o Paraguai. A Seleção Brasileira, portanto, entrará em campo com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Allan, Arhtur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino e Everton.

Brasil e Paraguai jogam às 21h30min. Quem vencer o duelo na Capital gaúcha enfrentará na semifinal o vencedor do jogo entre Argentina e Venezuela.

Coutinho

O meia Philippe Coutinho afirmou que uma das razões da goleada da Seleção Brasileira sobre o Peru, por 5 a 0, no fim de semana, foi a entrega da equipe e a dedicação em todas as jogadas. A afirmação parece curiosa, considerando-se que o jogador do Barcelona é o principal responsável pela criação de jogadas. Ele disse que o time vinha conseguindo criar jogadas nos dois primeiros jogos, mas faltava acertar as finalizações.

“A gente conseguiu fazer os gols, o que deu confiança para o restante da partida. Desde o início, a gente estava se entregando em todas as bolas. Às vezes, a gente não joga como muitos esperam, mas estamos focados. O grupo está fechado para fazer uma grande competição”, afirmou o meia na saída da Arena Corinthians, na noite de sábado (22).

Coutinho evitou fazer comparações entre a atuação de sábado e os jogos da Copa do Mundo. “Não sei se foi a melhor atuação da Seleção. Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, da força dos adversários e temos de melhor cada vez mais”, afirmou.

