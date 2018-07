Tite confirmou Marcelo como titular e vai escalar Fernandinho no lugar de Casemiro no jogo contra a Bélgica

O treinador Tite confirmou o retorno de Marcelo à equipe titular, na vaga que foi ocupada por Filipe Luis contra o México. Ele também destacou que, como esperado, Fernandinho jogará no lugar de Casemiro, suspenso. O técnico brasileiro manteve a coerência e não fez mistério a respeito da escalação do Brasil na partida contra a Bélgica, sexta-feira, na Arena Kazan, pelas quartas de final do Mundial.

O técnico elogiou a qualidade individual da Bélgica, o poder criativo dos jogadores, e apostou em uma grande partida na sexta-feira. Quanto à decisão de trazer Marcelo novamente para a equipe, Tite explicou que não poderia tirá-lo dos titulares por causa do problema nas costas que sofreu ainda na partida contra a Sérvia.

“Conversei com os dois, Marcelo e Filipe Luis. Marcelo saiu por um problema clínico e não voltou contra o México por um problema físico. Filipe Luis foi muito bem, existe a competição entre os dois, mas por critério volta o Marcelo”, destacou.

Tite ainda defendeu a permanência de Gabriel Jesus por mais uma rodada no Mundial. Novamente, ressaltou a parte tática desempenhada pelo atacante do Manchester City e ainda destacou a postura de seu reserva, Roberto Firmino:

“A versatilidade do Gabriel nos permitiu ajustar a equipe em cima das características que ele tem. Eu vou fazer uma confidência. Depois do jogo contra a Sérvia, dei um abraço em cada um. Cheguei para o Firmino e disse ‘cara, você merecia ter entrado, pelos dois jogos que você fez, mas tenho de ler as necessidades do jogo’. Ele respondeu ‘professor, estou feliz para caramba'”.

Sobre o jogador Paulinho, se irá para o jogo, Tite afirmou que ele saiu no último porque tomou uma pancada. “Estava com dificuldades. Pra quem está na seleção brasileira, às vezes eu olho para o banco e penso: ‘Só tem fera’. Fernandinho vai jogar. Marquinhos pode jogar ali também. Acho que o primeiro jogo no profissional, um clássico contra o Palmeiras, ele jogou de volante. Já jogou assim comigo”.

Tite também falou sobre a confiança da torcida. “Em um momento da minha carreira procurei conversar com profissionais da área por quem tinha admiração. Carlos Bianchi disse pra mim: uma das grandes virtudes de uma grande equipe é ser mentalmente forte e ter a capacidade de ser equilibrada. Aquilo ali ficou marcado. Estou falando isso pra que tenhamos bom senso e possamos passar pra eles: nem euforia, nem medo de perder”.

O treinador brasileiro também falou sobre o treinamento de cobrança de pênaltis e a necessidade de ter controle emocional.

“Batida de pênalti é o cão, cara. Pra mim, técnico de futebol, um jogo não poderia terminar em penalidades máximas. Não vejo ali um atributo que te credencie. Outra forma, não sei. Mas treina-se, sim, porque batida de pênalti é uma técnica desenvolvida e associada a controle emocional”, afirmou Tite.

Falando do próximo adversário, Tite elogiou o nível da Bélgica. “O poder criativo deles é muito forte. É uma qualidade que eles têm. Vai ser um grande jogo. Duas equipes que primam pelo futebol bonito, com suas características de cada um. Tem grandes valores individuais, um grande técnico, vai ser um grande jogo”, completou.

Quanto a Neymar, o treinador deixou claro que considera o jogador uma atleta de excelência e que é nítido que ele vem crescendo:

“Não precisa ser muito capacitado pra saber que ele teria seu crescimento. Nós acompanhamos o trabalho dele. Ele sabe o preço que pagou pra chegar aqui, com lesões, os momentos que se privou pra investir nessa evolução. Uma sequência de jogos era necessária, eu sabia porque é um pouquinho da experiência de atleta que fui. O tempo vai te permitindo isso. E ele foi mais rápido, porque é um jogador de excelência”.

