Tite controla a euforia depois de vitórias da Seleção Brasileira

Com duas vitórias em dois jogos e a vice-liderança garantida nas Eliminatórias, Tite admitiu que não esperava tamanho sucesso na sua estreia à frente da seleção brasileira.

Em entrevista coletiva em que falou sobre a vitória por 2 a 1 em cima da Colômbia na última terça-feira (6), o comandante afirmou que ainda precisa treinar muito com a sua equipe para poder dizer que encontrou um jeito certo de jogar.

“A experiência e o tempo me dão um pouco o jeito de controlar a adrenalina e manter a razão. Talvez porque eu procuro me equilibrar, porque é um peso muito grande dirigir a seleção. Posso dizer que foi acima do que eu imaginava. O desempenho e resultado foram acima do que eu esperava”, afirmou o comandante.

Apesar disso, o comandante disse que não há nenhum motivo para se empolgar. Segundo ele, euforia pode ficar apenas com a torcida e não com o time, tampouco com os profissionais que acompanham a seleção.

“Não (não encontrou jeito de jogar). Está em um processo de evolução. Estamos vendo flutuação, jogar pelos lados e procurar opções como hoje. Coutinho entrou bem, Giuliano entrou bem. Ontem eu falei para os atletas que três deles (do banco de reservas) estariam decidindo o jogo, então eu disse que eles estivessem preparados”, explicou.

“A avaliação precisa ser criteriosa, em cima de um trabalho. O trabalho merece elogios, porque vencemos hoje e até o empate só a gente jogou neste jogo. Mas a crítica precisa ser em cima de um trabalho feito por aqui”, completou.

O Brasil volta a jogar em outubro, contra Bolívia e Venezuela. Durante este mês, Tite prometeu muita observação e sinalizou com uma equipe parecida para a sua próxima convocação.

“A gente precisa avaliar o trabalho deles no time, porque é lá que eles ficam credenciados para estarem aqui. E não vou passar o jogo e tirar o cara do nada, porque isso gera insegurança. Veja só que deixamos o Willian lá para jogar, com maior liberdade e ele cresceu”, finalizou.

