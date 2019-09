Tite convoca Everton e Matheus Henrique para amistosos da Seleção no mês que vem

O técnico Tite apresentou, na manhã desta sexta-feira (19), a lista de convocados para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Nigéria. As partidas serão disputadas nos dias 10 e 13 de outubro, no Estádio Nacional de Singapura, no país asiático.

Everton e Matheus Henrique, jogadores do Grêmio, foram chamados. Além dos gremistas, o treinador também convocou outros jogadores que atuam no futebol brasileiro: Weverton, goleiro do Palmeiras, Santos, goleiro campeão da Copa do Brasil pelo Athletico-PR e Daniel Alves, do São Paulo. Essa é a primeira vez que Matheus Henrique aparece na lista dos convocados para a Seleção principal.

Confira a lista completa

Goleiros

Ederson (Manchester City)

Santos (Athletico-PR)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Thiago Silva (PSG)

Meias

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá (Milan)

Matheus Henrique (Grêmio)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Atacantes

Everton (Grêmio)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabigol (Flamengo)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton-ING)

Deixe seu comentário: