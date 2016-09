Tite convoca Muralha e promove voltas de Oscar e Thiago Silva para a Seleção Brasileira

Com a presença do goleiro Alex Muralha como grande surpresa e os retornos de Thiago Silva e Oscar, Tite realizou na tarde desta sexta-feira (16) a sua segunda convocação à frente da Seleção Brasileira. Mantendo a base que venceu o Equador e a Colômbia no início do mês, o treinador chamou 24 nomes para os duelos contra Bolívia e Venezuela, em outubro, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Além de levar um jogador a mais que o habitual, em razão da suspensão de Paulinho no primeiro confronto, ele leva seis novidades em relação à última lista: Alex Muralha, Thiago Silva, Oscar, Fernandinho, Roberto Firmino e Douglas Costa.

“Afora o grande momento, Muralha tem grande regularidade. Vem fazendo um grande campeonato. O jogo que assistimos contra o Palmeiras, defesas, saídas de bola. Isso conta”, disse Tite, na coletiva após a convocação, ao explicar a preferência pelo goleiro do Flamengo.

Com um jogador a mais na lista desta sexta-feira, cinco jogadores que estavam no grupo que enfrentou Equador e Colômbia no início do mês ficaram foram da lista: Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Rafael Carioca, Taison e Gabigol. Com seis caras novas, ele chamou um atleta a mais que o habitual para manter Paulinho, suspenso contra a Bolívia, na lista sem deixar o elenco desfalcado.

“Paulinho, suspenso, só pode enfrentar a Venezuela. Por isso vamos levar um a mais”, limitou-se a dizer, ainda durante a convocação. (AG)

