Tite diz que o Neymar é o melhor jogador do mundo

O técnico Tite e o atacante Neymar estão em fases parecidas. Ambos estão em alta e desenvolvem um ótimo trabalho na seleção brasileira e o craque ainda é o destaque do Barcelona. Na Europa, muitos já dizem que o brasileiro disparou na corrida pela Bola de Ouro e pelo prêmio da Fifa de melhor do mundo de 2017, algo que Tite concorda.

“Neymar é o melhor jogador do mundo nos últimos quatro meses. É injusto comparar pelas gerações diferentes. Nos 4, 5 meses, eu te digo que ele está sendo decisivo no Barcelona. Mas se pegarmos 10 anos na carreira, é diferente, o CR7 e o Messi estão há mais tempo jogando. Mas de forma direta, nos últimos 4 meses o melhor é Neymar”, disse o treinador em entrevista à “Rádio Bandeirantes”, na manhã desta sexta-feira.

Neymar é o artilheiro da “era Tite”, com seis gols, e ajudou o Brasil a garantir de forma antecipada a vaga na Copa do Mundo de 2018. A seleção ainda soma oito vitórias em oito partidas e lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 33 pontos. O técnico comentou sobre a decisão de ter colocado o craque novamente como capitão, no duelo contra o Paraguai.

“Fui ao quarto dele, e disse: ‘Neymar, acredito que chegou o seu momento de ser capitão’. Eu coloquei que era importante, mas disse: ‘quero que você se sinta confortável’. Ele disse: ‘Doutor, pode contar comigo, dividir a responsabilidade. Eu estou pronto'”, revelou Tite.

O treinador ainda revelou à rádio que recebeu duas propostas para treinar clubes na Europa: Porto e Inter de Milão.

“Me procuram para treinar um clube europeu. Recente, na seleção, e também duas vezes quando tava no Corinthians. O Porto me procurou para trabalhar e o Inter de Milão também”, contou.

