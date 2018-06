Tite lamentou o empate da Seleção e disse que a ansiedade dos jogadores “bateu forte” na estreia do Mundial

“Minha expectativa era de vitória e não estou feliz com o resultado”, afirmou o técnico Tite após empate em 1 a 1 com a Suíça, neste domingo (17), pela partida de estreia da Seleção no grupo E do Mundial na Rússia. As informações são da agência de notícias AFP e da Gazeta Esportiva.

A oscilação do nível do futebol do Brasil foi um dos temas da coletiva de imprensa depois do jogo, já que a equipe impôs seu ritmo na primeira etapa mas voltou do intervalo desatenta.

“A ansiedade bateu forte. Apressamos demais o jogo. Quando apressa demais, o último movimento fica impreciso. Foram 20 chutes, mas muitos para fora. Poderíamos ter feito o goleiro trabalhar mais”, indicou Tite sobre a falta de pontaria dos atacantes.

Tite tentou evitar justificar o empate por conta do lance que gerou o gol da Suíça, após Steven Zuber empurrar Miranda para cabecear para as redes, mas avaliou que a arbitragem foi equivocada.

“O lance do Miranda é muito claro. E não estou justificando o resultado. Muito claro. Não dá para conceber alto nível dessa forma”, indicou Tite sobre o lance, que poderia ter tido a interferência do árbitro de vídeo (VAR).

“Miranda me disse que talvez deveria ter caído após o empurrão para deixar a falta mais clara. Eu disse para ele: ‘Não, aí caracterizaria simulação e eu não quero isso’”, asseverou Tite.

Mais tarde, aos 27 minutos do segundo tempo, o árbitro também mandou o jogo seguir após o centroavante Gabriel Jesus ser agarrado por Akanji dentro da área.

Lição

Tite acredita que tudo seja uma lição para a sequência do Mundial. “Temos que saber absorver quando tomamos o gol. As condições de produzir mais são maiores quando estamos equilibrados, no nosso normal. Emocionalmente falando, sentimos o gol. Isso serve de aprendizado. As nossas finalizações têm que ser mais precisas, contundentes”, reforçou.

O treinador usou essa análise também quando foi questionado especificamente sobre Neymar, que não se destacou diante dos suíços. “Mas a ansiedade bateu no técnico também”, equiparou-se Tite, incomodado com o empate com os suíços.

Craque da partida

Eleito craque da partida após marcar um belo gol no primeiro tempo, Philippe Coutinho também comentou a partida.

“Jogo de Copa, todas as equipes são qualificadas. Foi difícil, mas acho que jogamos bem. Tivemos coisas positivas. Claro que queríamos ganhar, mas são três jogos e temos que pensar no próximo. Fiquei feliz pelo gol, mas o importante era vencer”, avaliou o camisa 11.

