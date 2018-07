Tite negou problema físico na Seleção Brasileira: “A equipe voou”

A Seleção Brasileira conviveu com problemas físicos em sua participação na Copa do Mundo da Rússia. Antes mesmo de estrear, perdeu o lateral direito Daniel Alves, contundido, e precisou recuperar o substituto Fagner, o meia Renato Augusto e o atacante Neymar. Durante o torneio, lamentou as lesões do lateral direito Danilo, do esquerdo Marcelo, do volante Fred e do atacante Douglas Costa.

Esse tom foi usado também quando o assunto era Neymar, que passou os últimos meses em reabilitação de uma cirurgia para corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé direito. “Ele estava em franca evolução e chegou ao ápice. Antes do último jogo, falei para ele que tinha voltado à plenitude. Voltou acima do que eu imaginava, com grande desempenho técnico”, exagerou Tite.

A análise certamente não vale para Fred. O volante liberado para acertar a sua transferência do ucraniano Shakhtar Donetsk para o inglês Manchester United em meio à preparação brasileira para a Copa machucou gravemente o tornozelo direito em uma dividida com Casemiro. Ainda assim, não foi cortado. E deixou de ser uma opção para substituir o companheiro, suspenso, contra a Bélgica. Fernandinho jogou e marcou um gol contra.

“O Fred sofreu uma pancada e não conseguiu ter a sua recuperação total”, limitou-se a dizer Tite, satisfeito também com o futebol apresentado pelo time que, segundo ele, voou na Rússia. “A nossa ideia de futebol ficou clara. Um futebol que sabe marcar, tem contra-ataque e é construído. Mostramos isso. Talvez o Brasil seja a equipe que mais tenha finalizado para o gol e uma das que menos tenha sofrido finalizações dos adversários. E está fora”, lamuriou, antes de embarcar de volta ao País.

Jogadores querem Tite

O volante Paulinho, que voltou a vestir a camisa da Seleção com Tite, foi um dos que fizeram lobby para a continuidade do trabalho. Na zona mista, o jogador apenas se limitou a dizer quando questionado sobre o assunto: “Com certeza”, afirmou o atleta do Barcelona.

Miranda, um dos melhores jogadores do Brasil no Mundial e que foi duas vezes capitão sob o comando do atual treinador, contra a Costa Rica e diante da Bélgica também quer que Tite continue a frente da Seleção:

“Tem toda uma preparação que foi bem-feita. O professor Tite se mostrou um grande treinador, espero que siga no comando e que seja coroado com um título”, disse o defensor, que atua na Internazionale.

Desde 2016 no Brasil, Tite coleciona 26 partidas, com 20 vitórias, quatro empates, e apenas duas derrotas, com 85% de aproveitamento. Além do revés para a Bélgica, a Seleção Brasileira perdeu para a Argentina por 1 a 0, em amistoso disputado em Melbourne.

Deixe seu comentário: