Titulares do Grêmio treinam para a partida contra o Botafogo, e Luan e Walace permanecem no clube

Os jogadores titulares do Grêmio voltaram aos treinos nesta quarta-feira (31), no CT Luiz Carvalho, como preparação para a partida contra o Botafogo às 16h deste domingo (04), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O técnico Roger Machado, que não deu pistas sobre a formação, deve confirmar a presença de Henrique Almeida no lugar de Bolaños, cedido para a seleção do Equador. Pedro Rocha, outro candidato ao posto no ataque, não trabalhou com os colegas por causa de uma virose. Ele está quase recuperado e participou apenas da parte física do ensaio.

Como Henrique Almeida vem se destacando nas atividades, provavelmente será o escolhido para encarar o Fogão pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o lugar de Marcelo Grohe, Bruno Grassi foi o eleito. Na zaga, Kannemann permanece ao lado de Wallace Reis, pois Geromel defende a Seleção Brasileira com Grohe.

O meia Lincoln participou normalmente do treino, após levar pancada no tornozelo direito e deixar o gramado com dificuldades no dia anterior.

A escalação gremista para o duelo com os cariocas deve ter: Bruno Grassi; Edílson, Kannemann, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Maicon, Walace e Jaílson; Douglas; Henrique Almeida e Luan.

Luan e Walace

Com o fechamento da janela de transferências internacionais nesta quarta, Luan e Walace ficarão no Tricolor pelo menos até o final da temporada. O empresário de Luan, Jair Peixoto, reuniu-se com o presidente Romildo Bolzan e o diretor-executivo Júnior Chávare, no CT Luiz Carvalho, e acertou um reajuste salarial para o atacante.

