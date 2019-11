O TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) indeferiu uma liminar da seccional gaúcha da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) contra a Lei 859/2019, que atualiza a planta genérica de valores imobiliários do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de Porto Alegre. A lei foi sancionada em setembro pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, após aprovação na Câmara de Vereadores.