Todo mundo quer um rifle AR-15: conheça a megafeira de armas realizada na Flórida apenas quatro dias após o pior massacre a tiros dos últimos anos nos Estados Unidos

Apenas quatro dias após um ex-aluno matar 17 pessoas a tiros em uma escola na Flórida, o mesmo Estado norte-americano foi palco de uma megafeira de armas com modelos de todos os tipos acessíveis e demanda aquecida principalmente pelo rifle-de-assalto AR-15, o mesmo que foi utilizado por Nikolas Cruz, 19 anos, naquele que é considerado um dos piores massacres na história recente dos Estados Unidos.

O Flórida Gun Show (“Show de armas da Flórida”, em tradução literal) ocorreu neste fim de semana em Miami, a apenas uma hora de carro da Escola Stoneman Douglas, na cidade de Parkland, onde Cruz abriu fogo contra estudantes e professores na semana passada supostamente em retaliação por ter sido expulso da escola. Ele foi preso e apresentado como responsável pelos assassinatos.

“Vão mesmo fazer uma feira de armas hoje, depois do que aconteceu? Que loucura!”, exclamou um motorista de táxi, que dizia não acreditar no que estava vendo. Há semanas, o evento era promovido com anúncios publicitários e grandes outdoors espalhados ao longo da extensa rede rodoviária de Miami-Dade, um dos 67 condados da Flórida.

O site do evento prometia aos visitantes que eles “desfrutariam de uma enorme exibição de armas de fogo, munições, carregadores, facas e muito mais”. Ao lado da entrada, uma folha em preto e branco oferecia esclarecimentos: “Queremos fazer uma homenagem à cidade de Parkland, especialmente aos alunos e professores da escola, que foram mortos sem sentido. Não pretendemos faltar com respeito nem com sensibilidade com este evento, planejado durante tanto tempo”.

O texto também recomendava aos participantes tolerância diante de possíveis manifestações contrárias ao evento e acrescentava: “Nós exigimos e impusemos uma forte segurança”. As bilheterias abriram as 9h e logo a feira começou a ferver. A entrada custava US$ 13 (o equivalente a R$ 41). Crianças menores de 12 anos não pagavam. Dentro do evento, um enorme mostruário de armas de fogo de diferentes tipos e calibres, miras telescópicas, roupas de camuflagem, facas e uma longa lista de acessórios de combate.

Arma do massacre

A Segunda Emenda da Constituição dos Estados Unidos reconhece o direito dos americanos de carregar armas, o que para muitos é uma das marcas de identidade do país e uma das razões pelas quais o segmento vende tanto.

Em meio à numerosa clientela que se aglomerava em torno dos mais de 600 mostruários de venda, havia alguns negros e hispânicos, mas quem predominava mesmo eram os homens brancos. Alguns percorriam o local acompanhados de crianças. O que menos se via eram mulheres.

Não muito longe da banca de Bill estava o Pawn & Gun Shop, o negócio de Domingo Martin, filho de cubanos nascidos em Miami. Ele explicou que a arma mais barata que poderia oferecer era uma pistola Jimenez de calibre 22, que custava US$ 119 (R$ 383).

O item com maior demanda ultimamente, porém, é o AR-15, fabricado pela Colt – exatamente o rifle-de-assalto que serviu para Cruz promover o banho de sangue na escola secundária, não muito longe dali. “As pessoas o procuram muito porque temem que, depois do que aconteceu, a venda seja proibida”, explicou Martin. “Os maiores de 18 anos podem comprá-lo legalmente, mas exijo que tenham 21”, ponderou.

Deixe seu comentário: