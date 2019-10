Todo o conteúdo do Yahoo Grupos será apagado até dezembro

O Yahoo Grupos será descontinuado, duas décadas depois da criação. A plataforma mais tradicional para o gerenciamento de listas de discussão terá o conteúdo apagado em breve.

Conforme comunicado oficial do Yahoo!, os grupos mantidos no serviço terão o conteúdo removido e novas postagens bloqueadas.

Numa primeira etapa, as novas publicações estão limitadas até o dia 28 de outubro. A partir de 14 de dezembro, todo o conteúdo publicado nos grupos será apagado.

Isso significa que arquivos, enquetes, pastas, fotos, históricos de mensagens, serão eliminados dos sistemas do Yahoo!.

Após a remoção do conteúdo, o Yahoo Grupos ainda poderá ser acessado pelos usuários por meio de grupos privados. No entanto, eles terão configurações limitadas, sem qualquer tipo de interação realizada no site do Yahoo Grupos. A única forma de comunicação entre os membros dos grupos, será apenas através de mensagens enviadas por e-mail – opção que existe desde o lançamento da plataforma.

Os usuários que quiserem salvar o conteúdo compartilhado nos grupos em que estiverem inscritos, deverão seguir os passos indicados abaixo:

Download de fotos

Na página principal do seu grupo, clique em “Fotos”; Passe o mouse sobre uma imagem; Clique no ícone “Download”, representado por seta para baixo.

Baixar arquivos

Na página principal do seu grupo, clique em “Arquivos”; Clique no arquivo que deseja baixar; Selecione “Salvar arquivo” e clique em OK; Verifique o arquivo de download do seu navegador para abrir, renomear ou movê-lo.

O Yahoo

O Yahoo Grupos foi lançado em 2001 e, por muito tempo, foi o principal local de discussão de nichos na internet. O site é basicamente um misto de listas de discussão de emails e fóruns online. Nesses quase 19 anos em que esteve em funcionamento, o site abrigou inúmeras comunidades dos mais variados assuntos, e alguns usuários afirmam que o conteúdo presente lá, dentre discussões e informações, é insubstituível.

Com a popularização das redes sociais, além de outros serviços de fóruns, o portal passou a enfrentar grande concorrência. No Brasil, o Orkut concentrou grande parte dos grupos de discussão criados por brasileiros em meados da década passada, que iam de fã-clubes de bandas até grupos de downloads de músicas e filmes, além de grupos de suporte em tecnologia. Hoje, há outros sites no ar, como o próprio Facebook e seus grupos, que também funcionam como fóruns de discussão.

A concorrência também fez com que, em 2009, o Yahoo encerrasse o GeoCities, tirando do ar aproximadamente sete milhões de sites pessoais. Em 2014 foi a vez da Google encerrar o Orkut.