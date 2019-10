“Todos nós fomos eleitos com a ajuda do presidente da República”, diz Eduardo Bolsonaro

Escolhido líder do PSL na Câmara durante a ruidosa crise no partido, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, cobrou lealdade ao pai e disse que a retribuição virá nas eleições de 2022. “Entre você ficar com o dinheiro do fundo partidário, diretórios e garantia de legenda (…) e atender o presidente, acho que o eleitor espera que o deputado do PSL atenda Bolsonaro”, disse ele em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Após anunciar a desistência de concorrer ao posto de embaixador nos EUA, Eduardo afirmou que não se pode fazer política com o fígado. “Ouço muita coisa que me desagrada, mas tampo o nariz”, comentou. O deputado também não descartou a possibilidade de ser o herdeiro de Bolsonaro e um dia disputar a Presidência, caso haja um “clamor popular”. A seguir, os principais trechos da entrevista:

– 1) O que muda agora com o sr. sendo líder da bancada do PSL? “Agora eu tenho a responsabilidade de apaziguar o PSL. Os ânimos ficaram exaltados devido aos áudios que vieram à tona e isso é inegável. Temos de ter a ciência de que somos políticos, estamos aqui para focar nas pautas de interesse do País e não para ficar discutindo relações. A gente não pode fazer política com o fígado. E aqui somos mestres na arte de engolir sapo. Eu assumi a tarefa com a missão de colocar panos quentes”, disse Eduardo.

– 2) Como o senhor vai conseguir liderar um grupo que ficou claramente dividido? “Estou ouvindo muita coisa que é mentira, que me desagrada, mas eu tampo o nariz. Fico quieto, na minha, para tentar minimamente conseguir ter um ambiente de trabalho saudável. Todos nós, sem exceção, fomos eleitos com a ajuda do presidente Bolsonaro. Então, o que se presume? Entre você ficar com o dinheiro do fundo partidário, com diretórios, garantia de legendas, etc, que o partido pode estar lhe oferecendo e atender o presidente, acho que o eleitor espera que o deputado do PSL atenda o presidente. Tem gente que vai sentir essa realidade nas eleições de 2022. O presidente Bolsonaro é sempre quem tem a melhor estratégia.”

– 3) É possível a conciliação com os deputados Joice Hasselmann e com Delegado Waldir, que ameaçou implodir o presidente? “Com o Waldir é até mais tranquilo porque ele próprio já deu uma declaração dizendo que os áudios foram gravados em um momento em que estava mais exaltado. Já a Joice é complicado. Ela está muito triste por ter saído da liderança do governo, perdeu 30 cargos, perdeu notoriedade, holofote e está indignada. Então, ela está, se você olhar no dicionário Aurélio, tresloucada. Tem um projeto de poder que é a Prefeitura de São Paulo. Deve estar mais triste ainda porque certamente não contará com o apoio do presidente Bolsonaro e ontem (terça-feira) o governador João Doria (PSDB) ainda falou que não vai apoiá-la.”

– 4) Joice disse que o sr. e seus irmãos comandam uma rede de fake news… “Ela está caindo no ridículo. É lamentável”, afirmou Eduardo.