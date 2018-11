‘Todos os caminhos levam a Roma’ entre os vinhedos da Peterlongo

Entre vinhedos em plena floração, o Wine Movie Peterlongo de novembro traz o filme ‘Todos os caminhos levam a Roma’. A comédia romântica será exibida neste sábado, dia 10, harmonizando cenas da região da Toscana com vinhos e espumantes da vinícola. Já em horário de verão, a recepção inicia às 19h à sombra de uma nogueira centenária, ao lado do emblemático Castelo Peterlongo. Ingressos antecipados estão à venda no varejo da vinícola ou pelo site www.sympla.com.br por R$ 40. No local, o valor é R$ 50 caso haja disponibilidade.



O Wine Movie Peterlongo não apenas caiu no gosto do público como também passou a ser o cinema de Garibaldi, na Serra Gaúcha. Seguindo o estilo vintage da Capital Brasileira do Espumante, o cinema a céu aberto é cercado por um ambiente natural cheio de charme e nostalgia. Ao ar livre, as pessoas vão se acomodando no gramado de um jardim cercado por vinhedos e pelo Castelo Peterlongo, construído no início do século passado, tendo o centro da cidade como pano de fundo. O público, de pouco mais de 100 pessoas, vai ocupando bancos de paletes, almofadas e tapetes do local, ou, se preferirem, cadeiras e mantas trazidas de casa.

Enquanto não anoitece, as pessoas aproveitam para contemplar o por do sol e curtir a energia do lugar, visitar o Castelo Peterlongo e caminhar entre vinhedos com mais de 10 variedades de uvas, entre viníferas e americanas. A projeção é feita em HD em uma tela de 8×5 metros. Em caso de chuva o evento é transferido para o interior da vinícola.

Final de semana especial

O segundo final de semana de novembro é recheado de atrações na Capital Brasileira do Espumante. Na sexta-feira, 9 de novembro, das 19h às 23h59min, acontece o tradicional Garibaldi Vintage, entre o casario histórico da Avenida Buarque de Macedo. A Peterlongo estará participando com sua eno bike. Para quem sobe a serra, pode aproveitar e permanecer na região para curtir o Wine Movie Peterlongo no sábado, 10, e ainda degustar o Dia Internacional do Enoturismo, festejado no domingo, 11. Numa promoção da Rota do Espumante e da Secretaria de Turismo de Garibaldi, o evento será realizado na Peterlongo, das 15h às 20h, com degustação de espumantes, food truck e shows.

O filme

Maggie (Sarah Jessica Parker) é uma mãe solteira e professora universitária em Nova York. Em um esforço para se reconectar com a sua filha adolescente, Summer (Rosie Day), ela decide embarcar em uma jornada para uma vila em Toscana, onde seu ex-namorado vive. Mas ao chegar lá, insatisfeita, Summer decide fugir roubando o carro da mãe.

Serviço: Wine Movie Peterlongo / 10 de novembro de 2018 / 19h30min

Filme: Todos os caminhos levam a Roma / Duração: 1h30min

Jardim da Vinícola Peterlongo, entre os vinhedos, em Garibaldi (RS)

Ingressos limitados: R$ 40 antecipado e R$ 50 no local (sujeito à disponibilidade)

Pontos de venda: varejo da Vinícola Peterlongo ou no site www.sympla.com.br

O ingresso inclui uma pipoca, uma taça personalizada e uma dose de vinho ou espumante. Também haverá food truck /Classificação: A partir de 12 anos

