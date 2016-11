Todos Somos Porto Alegre realiza formatura da segunda turma de alfabetização e profissionalização

O programa de inclusão produtiva na reciclagem Todos Somos Porto Alegre realiza na próxima quarta-feira (16/11), a partir das 14h30min, o evento de formatura da segunda turma do curso de Alfabetização e Profissionalização para ex-carroceiros e carrinheiros, realizado em parceria com o Senac Comunidade. A cerimônia acontece no auditório do Colégio Estadual Júlio de Castilhos (Av. Piratini, 76 – Santana), com as presenças do prefeito José Fortunati e do vice-prefeito Sebastião Melo.

No total, 44 alunos irão se formar nesta quarta-feira. O curso tratou de forma simultânea duas necessidades do público-alvo: a alfabetização e a profissionalização. O objetivo principal foi atender aos participantes analfabetos cadastrados no programa para inseri-los no mercado de trabalho com mais agilidade e rapidez. “Trata-se de uma iniciativa inédita no Brasil e da qual temos muito orgulho de participar. Oferecemos oportunidade de alfabetização aplicada com qualificação aos beneficiários”, diz Cezar Busatto, secretário municipal de Governança Local, que coordena o programa Todos Somos Porto Alegre.

O curso teve 220 horas de carga horária total, divididas em três meses de duração. O foco profissionalizante ficou nas áreas de manicure/pedicure e auxiliar de limpeza, com aulas ministradas por docentes do Senac Comunidade. Todos os frequentadores receberam uma bolsa-auxílio de R$ 840,00 do programa durante os três meses de estudos.

Todos os alunos do curso estão inscritos no Todos Somos Porto Alegre e foram identificados por equipes de profissionais das áreas de psicologia, sociologia, educação e assistência social, colaboradores de entidade contratada pela prefeitura para mapear catadores, carroceiros e carrinheiros nas zonas e fazer um diagnóstico completo da situação de cada família.

