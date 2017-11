Todos, um filme sobre pessoas e suas diferenças, ganha lançamento em Porto Alegre

A inclusão e a necessidade de seguir construindo um mundo acessível. Este é o ponto de partida do documentário Todos. O longa-metragem de 80 minutos apresenta a trajetória do historiador com baixa visão Felipe Mianes, que viaja por várias cidades do Brasil e exterior em busca de resposta a uma pergunta: o que é acessibilidade?

Após a participação no FESTin em Lisboa, onde recebeu Menção Honrosa, e no Festival de Cinema de Gramado, entre outros, Todos entra em cartaz, em Porto Alegre, a partir de 1º de dezembro, com sessões às 19h15min, na Cinemateca Paulo Amorim, Sala Eduardo Hirtz, na Casa de Cultura Mario Quintana.

Com direção de Luiz Alberto Cassol e Marilaine Castro da Costa e produção da Accorde Filmes, o documentário revela caminhos acessíveis e outros com muitas barreiras apresentando o que pessoas com e sem deficiência pensam sobre temas como diversidade humana, educação inclusiva, cultura e tecnologias.

A proposta de Todos é refletir sobre o tema da inclusão, numa sessão de cinema inclusiva, com os seguintes recursos:

– Audiodescrição: é uma narração editada entre as falas do filme que descreve informações visuais como as paisagens, os cenários, os figurinos e as características físicas dos personagens para tornar a obra audiovisual acessível às pessoas com deficiência visual;

– LSE- Legendagem para Surdos e Ensurdecidos: tradução das falas em forma de texto escrito – legendas – com identificação de efeitos sonoros e dos falantes, sempre que necessário;

– LIBRAS: é a tradução para a Língua Brasileira de Sinais, feita por um intérprete, que geralmente aparece no canto inferior direito da tela.

As exibições comemoram ainda o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 03 de dezembro.

Serviço:

Exibição do filme Todos

A partir de 1º de dezembro, às 19h15min

Sala Eduardo Hirtz – Casa de Cultura Mario Quintana

Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico – Porto Alegre

Ficha Técnica:

Direção: Luiz Alberto Cassol e Marilaine Castro da Costa

Produção: Paulo Nascimento

Direção de Fotografia: Lucas Tergolina

Roteiro: Marilaine Castro da Costa

Música: Silvio Marques

Montagem: Marcio Papel e Lucas Tergolina

Direção de Produção: Mônica Catalane

Videografismo e Design Gráfico: Aline Bastos D’Ávila

Desenho de som: André Sittoni

Assistentes de Produção: Richard Panda, Ivan Trindade, Guilherme Caron.

Apresentador: Felipe Mianes

Realização: Accorde Filmes

Apoio cultural: Novartis

Audiodescrição

Roteiro:Marilaine Castro da Costa, Letícia Schwartz, Márcia Caspary

Consultoria:Felipe Mianes

Narração: Marcia Caspary.

Edição e mixagem:Gabriel Schmitt

Edição de vídeo:Marcio Papel

Legendagem:

Letícia Schwartz e Gabriel Schmitt.

LIBRAS ( Língua Brasileira de Sinais)

Intérprete: Angela Russo

Revisão: Luiz Daniel Rodrigues Duarte

Deixe seu comentário: