O próximo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, pretende destravar obras de infraestrutura paralisadas por decisões judiciais. Ao assumir, no próximo dia 13, a presidência do STF, o ministro também herdará o comando no Conselho Nacional de Justiça, onde pretende criar uma coordenadoria para resolver conflitos judiciais que travam grandes obras de infraestrutura do País.

