TOK: reinvenção a cada dia para atender mulheres de todas as idades

Atendendo os múltiplos interesses femininos, sem limites de idade, classe social ou convenções de estilo, a TOK se reinventa cada dia mais. Reposicionada no mercado, com nova marca, visualiza agora muito além do público teenager (adolescente). A mulher mais experiente também pauta as coleções da rede de lojas. Com um ar mais moderno e atualizado, alcança suas clientes por plataformas que vão além do visual. Na última quinta-feira (24) lançou uma loja virtual para melhor atender o público conectado. “Uma rede de comunicação para expandir a liberdade de escolhas”, destaca a proprietária da rede, Clenir Wengenowicz.

O site e-commerce expõe um catálogo cheio de novidades, descontos e variedades de tricot, jeans, malha e tecido, seu principal escopo. Apesar de atender somente ao Rio Grande do Sul e ao Paraná, as solicitações de expansão percorrem o Brasil inteiro. A criação da loja virtual é justamente um retorno da TOK para esses pedidos.

Ao todo, são 29 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul e Paraná. A 30ª será lançada ainda este ano, no dia 16 de dezembro, em Xangri-lá, no Litoral Norte gaúcho. Ocupará espaço no Shopping Aldeia e abrirá as portas durante todo o veraneio.

“A mulher é pautada pelo estilo e não pela idade”, ressalta Clenir. Em uma pesquisa, mulheres relataram ter deixado de comprar na TOK pela mudança nas coleções, que haviam passado a atender a um público mais jovem.“Evidenciando um estilo de moda real, versátil e livre, nos concentramos em voltar a ocupar os guarda-roupas delas e isso resultou na expansão do nosso público-alvo”, explica Clenir.

Restruturar a rede foi o primeiro investimento feito por Clenir Wengenowicz e Luís Gustavo Masiero, quando adquiriram a TOK em julho de 2015. “Presidir um novo negócio é sempre um desafio grande, ainda mais quando você entra nele em um período difícil na economia”, conta Clenir. A inovação em tecnologia, sistemas de controle, layout, embalagens e estampas integram essa mudança. “Implantamos uma gestão mais profissionalizada e atualizada”, acrescenta. As vitrines, além das roupas, expõem televisões que divulgam o look book (catálogo) eletrônico e as vendedoras comportam tablets para apresentar os produtos. O logotipo também foi alterado, ganhando características das estampas e cores apresentadas a cada nova coleção.

Esse investimento, somado com preço justo, qualidade e exclusividade, resultou em um crescimento de 25% nas vendas no último semestre. Focar em pesquisas pelo mundo inteiro foi a principal missão das estilistas da rede de lojas para chegar até produtos que são desenvolvidos 100% pela TOK em sua área de criação. Segundo Clenir, o diferencial da rede é levar até a cliente um produto único. Hoje são mais de 200 funcionários em toda rede de lojas trabalhando em conjunto para realizar o sonho da TOK, tornar-se uma rede de lojas nacional.

Comentários