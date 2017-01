“TolerÃ¢ncia zero”: policiais do militares protestam por reajuste enviando Ã s delegacias todos os suspeitos detidos

Decididos a pressionar as autoridades por um reajuste salarial, integrantes da PM (Polícia Militar) do Ceará realizaram neste domingo uma operação para lotar as delegacias de Fortaleza e de outras cidades do interior do Estado. A categoria exige que seja analisada e votada a proposta de aumento enviada pelo Executivo à Assembleia Legislativa no dia 30 de dezembro.

Durante a manifestação, intitulada “Tolerância Zero”, os policiais colocaram em viaturas e enviaram os suspeitos flagrados quaisquer tipos de infração penal para a realização dos respectivos registros de ocorrência. Com isso, diversos carros da PM ficaram estacionados em frente às delegacias, aguardando os registros dos flagrantes.

