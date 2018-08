Tom Cruise lidera as bilheterias americanas

Improvável? Talvez, mas Efeito Fallout, sexto e último filme da franquia de ação Missão Impossível, estrelada por Tom Cruise, liderou as bilheterias americanas, superando os cinco filmes anteriores da saga.

A produção da Paramount/Skydance arrecadou 61,5 milhões de dólares no fim de semana, segundo a Exhibitor Relations, que monitora a indústria. O mais recente filme de Cruise faturou mais de quatro vezes os 15 milhões de dólares de Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo!, que ocupou o segundo lugar pela segunda semana consecutiva.

O novo Missão Impossível mostra Cruise com 56 anos, ainda desafiando abismos e manobrando carros em alta velocidade para rastrear plutônio roubado e encontrar um terrorista.

O longa parece ter conquistado a crítica, mesmo com suas fragilidades evidentes. “Muitas vezes ridículo, funciona maravilhosamente bem”, publicou o The Washington Post.

O terceiro lugar nas bilheterias ficou com O Protetor 2, da Sony, estrelado por Denzel Washington.

Preparação e entrega

Cruise passou 16 horas por dia estudando para tirar brevê de helicóptero para poder pilotar um – sozinho – nas filmagens do sexto filme da série Missão Impossível, segundo o diretor e produtor Christopher McQuarrie.

Não porque ele seja “destemido” ou “louco para aparecer”, disse McQuarrie antes de uma exibição de Missão Impossível: Efeito Fallout. Ele o fez por causa dos fãs. “Porque ele quer que você se divirta”, disse McQuarrie para a plateia, formada quase inteiramente por jornalistas.

Outra coisa que ele fez por causa dos fãs, disse McQuarrie, foi pular de um avião a 7.500 metros de altura. No fim da tarde, quando sobravam só três minutos para filmar a cena.

Tom Cruise teria feito isso apesar de uma fratura no tornozelo, que ele sofreu numa cena “relativamente simples” em que pulava do teto de um prédio para outro. Aparentemente ele também estava com o tornozelo quebrado quando gravou uma cena em que corre pelas ruas de Paris.

Até hoje, a filmografia de Thomas Cruise Mapother IV conta com 46 créditos de atuação. Alguns se referem a filmes em que ele foi a estrela maior (Entrevista com o Vampiro, de 1994, ou A Lenda, de 1985). Outros são Filmes Tom Cruise. E tem diferença.

Nos Filmes Tom Cruise, ele faz papeis com os quais já estamos acostumados. Ele é o homem-garoto arrogante, mas de coração de ouro, que não consegue seguir regras. Ele curte o perigo, não recusa nenhuma convocação e sempre salva o mundo no último instante (nunca antes disso). Esse personagem típico de Cruise consegue não mostrar apreço pela sociedade, mas ama as pessoas queridas como um filhotinho de cachorro e tem uma devoção implacável pela forma física. Muitas vezes ele aparece em vários filmes da série. O personagem não evolui psicologicamente, mas sim aparenta um estranho senso de imortalidade – como o próprio ator.

É claro que a série Missão Impossível é a franquia dos Filmes Tom Cruise por excelência. E Ethan Hunt, o homem invencível definitivo.

