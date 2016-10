Tom Cruise retoma contato com filha caçula, Suri, e inicia namoro com britânica

Tom Cruise voltou ter contato com a caçula, Suri, de 10 anos. Os dois estavam sem se ver há mais de mil dias por conta da cientologia, religião que também o afastou de sua ex-mulher. De acordo com o site “US Weekly”, pai e filha estiveram juntos no meio deste ano e viajaram em segredo para a Inglaterra para que não fossem fotografados juntos. Além disso, o galã contratou serviços de segurança para acompanhá-los.

O ator também está vivendo um novo romance. Separado de Katie Holmes desde 2012, de quem proibiu de assumir uma relação publicamente até 2017, o artista está namorando uma mulher britânica, que ainda não teve seu nome revelado. Segundo a publicação, o casal está junto desde junho deste ano. “Tom queria um pouco de companhia”, disse uma fonte para o site.

Katie Holmes e Jamie Foxx terminam namoro

Vivendo um relacionamento escondido, os artistas deram um ponto final na relação, que deu início aos burburinhos ainda em 2013. De acordo com o jornal “New York Daily News”, a atriz se separou após o ator demonstrar que não pretendia assumir publicamente o romance. “Ele quer continuar mantendo para o público uma imagem de liberdade e desapego”, explicou uma fonte próxima a Jamie.

