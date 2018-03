Tom off white é destaque entre as criações Anzetutto para o Winter 2018

Elegante e sofisticada por essência, a Anzetutto traz para sua Coleção Winter 2018 um mix em total sintonia com as tendências que circulam pelo street style internacional e os desejos de suas consumidoras. Nesse contexto, um dos highlights do mix é o tom off white, que é tendência a algumas temporadas e, finalmente, conquistou o coração da mulher contemporânea, protagonizando modelos de variados shapes, aliando modernidade ao clássico design de inspiração italiana que é característico das criações da label.

Hit nos anos 60, o tom branco pauta modelos que vão do requintado Chanel a sapatos de shape menswear, mas o grande destaque da temporada são as white boots, que surgem em versões de bico fino, bico redondo, com salto bloco em preto ou branco e fechamentos que vão do zíper em locais estratégicos como o peito do pé ao elástico preto, que facilita o calce e confere um charme extra aos produtos. As novidades são confeccionadas em materiais nobres como o couro bovino e, estarão disponíveis para venda a partir de março, nas lojas exclusivas de São Paulo, Novo Hamburgo e Porto Alegre, na loja virtual (www.anzetuttoshoestore.com.br) e em butiques multimarcas selecionadas de todo o Brasil.

