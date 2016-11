Toma posse nova diretoria da AsBEA-RS, tendo à frente Paulo Henrique Rodrigues

A AsBEA-RS (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) realiza cerimônia de posse de sua nova diretoria para a gestão 2017/2018, em evento festivo no Instituto Ling, em Porto Alegre. Será no dia 01 de dezembro, às 20h . O presidente e diretor da Stemmer Rodrigues, Paulo Henrique Rodrigues, será empossado para mais dois anos de mandato à frente da Associação.

A AsBEA é uma entidade de âmbito nacional, que congrega Escritórios de Arquitetura nas principais cidades do País e tem regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Manaus, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul.

No mesmo dia da posse da nova diretoria acontece o seminário Mode de Ser Futuro, que discutirá o futuro das relações e da arquitetura. Nomes como Greg Bousquet, do premiado Tripty escritório de arquitetuta franco-brasileiro e Luiz Alberto Oliveira, curador do Museu do Amanhã estão entre os convidados. O evento é uma realização conjunto da Associação com o Instituto Ling.

Comentários