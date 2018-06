Toma posse nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais para gestão 2018/2019

A nova diretoria e os conselhos Fiscal e Deliberativo do IEE (Instituto de Estudos Empresariais) tomara posse na noite desta terça-feira (26) durante cerimônia realizada no Porto Alegre Country Club, na Capital. À frente da diretoria está a empresária Giovana Stefani, primeira mulher a assumir a presidência do Instituto. A chapa, que assume a direção do Instituto para o ano 2018/2019, teve como convidado Marciano Testa que deu boas-vindas à nova administração . Ele é fundador, diretor-presidente e Conselheiro Efetivo do Agibank. Há 18 anos fundou a Agiplan, que deu origem ao conglomerado financeiro hoje liderado pelo Agibank, o maior banco de controle privado do sul do país.

A nova presidente do IEE revela que os maiores desafios da gestão se concentram no aprimoramento do sistema de Governança Corporativa do IEE e no contínuo trabalho de preparo de lideranças – esse com base em conceitos de economia de mercado e livre iniciativa.

O administrador de empresas Pedro de Cesaro assume a vice-presidência. Ambos já estiveram anteriormente em diretorias do IEE. Compondo o restante da chapa, Diego Carvalho assume como Diretor de Formação, Rafael Colla como Diretor Financeiro, Fernanda Thomasi como Diretora de Comunicação, Júlia Tavares assume a diretoria de Eventos e Caio Rizk encarrega-se da pasta de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade.

O Conselho Fiscal será composto por Marcelo Bertuol, Pedro Calazans, Sillas Neves e Felipe Morandi (suplente).

O Conselho Deliberativo será formado por Carlos Fernando Souto, Michel Gralha, Paulo Fuchs, Roberto Rachewsky e Rodrigo Tellechea.

Deixe seu comentário: