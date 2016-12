Toma posse nova Reitoria da PUCRS

A cerimônia de posse dos novos Reitor e Vice-Reitor da PUCRS aconteceu no dia 9 de dezembro, no Centro de Eventos da Universidade, prédio 41 do Campus (avenida Ipiranga, 6681 – Porto Alegre). O Reitor Joaquim Clotet transmitiu o cargo para o atual Vice-Reitor, Evilázio Teixeira. No cargo de Vice-Reitor assumiu Jaderson da Costa, que atua como diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (InsCer/RS). Ambos foram indicados pela Presidência da Rede Marista e nomeados pelo Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Jaime Spengler, Chanceler da Universidade. Na ocasião, foram empossados também os demais membros da Administração Superior; os decanos e decanos associados das novas Escolas de Direito, Medicina e Negócios; decano e decanos associados da Escola de Humanidades; diretores de Faculdades, Institutos e Órgãos Suplementares.

