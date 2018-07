Tomasetto Engenharia promove festa para entrega do Residencial Dona Wilma

A Tomasetto Engenharia, tradicional empresa do mercado da construção civil, realizou na quarta-feira (11/07), à noite, um coquetel de boas-vindas para receber os futuros moradores e celebrar a entrega do seu primeiro empreendimento na cidade de Gravataí, Região Metropolitana de Porto. O Residencial Dona Wilma é um empreendimento de alto padrão com unidades de vão de 84 m² a 213 m² privativos. Os apartamentos têm entre 2 a 3 suítes e, independente da planta, todas as unidades contam com lavabo, amplo living, sacada e churrasqueira. O Residencial está localizado próximo ao centro da cidade, em uma região nobre de Gravataí e é possível visitar o belíssimo apartamento decorado, assinado pela Sol Design.

As áreas comuns foram minunciosamente planejadas para proporcionar ótimos momentos de lazer e deixar os moradores à vontade, oferecendo um espaço adequado à realização de eventos e para que desfrutem de bons momentos com privacidade e segurança. O Espaço Multiuso tem infraestrutura completa e conta com salão de festas, espaço kids, terraço com lounge e piscina com borda infinita e espaço fitness. O imponente hall de entrada tem pé direito duplo e mezanino que dá acesso ao Espaço Multiuso. As garagens cobertas do Residencial Dona Wilma estão localizadas no sub solo e térreo. A fachada do edifício conta com projeto paisagístico exuberante.

Ao finalizar as obras do mais novo residencial de alto padrão em Gravataí, a Tomasetto Engenharia amplia seu portfólio de atuação no território gaúcho, onde já entregou mais de 22 empreendimentos nas cidades de Veranópolis, Porto Alegre, Nova Prata e Lagoa Vermelha. Entre os projetos da Tomasetto,destaca-se o Hundred, empreendimento residencial em fase de construção, que já é referência na oferta de imóveis de alto padrão em Porto Alegre. O projeto arquitetônico do Residencial Dona Wilma é assinado pela mesma equipe que projetou o Hundred, a Sólido Arquitetura.

A Tomasetto Engenharia atua há 37 anos no mercado e, entre as marcas de seu trabalho, destacam-se a qualidade das obras e o cumprimento dos prazos de entrega. Sempre valorizando a cultura local das cidades em que constrói, em Gravataí não foi diferente. O nome do Residencial é uma homenagem à Professora Wilma Velho Pacheco de Camargo, ou Dona Wilma, como era conhecida a professora que ajudou a democratizar a educação à população carente do município. Condecorada com reconhecimentos locais, regionais e nacionais, Dona Wilma foi uma das propulsoras da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), que resultou na criação do Colégio Nossa Senhora dos Anjos e, posteriormente, na Faculdade Cenecista Nossa Senhora dos Anjos. A família de Wilma Camargo prestigiou o evento e se emocionou ao receber a placa em sua homenagem, que será colocada no Residencial.

