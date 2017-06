Top of Mind premia as marcas mais lembradas pelo gaúchos

A cerimônia de premiação do Top of Mind 2017 foi realizada na noite de quinta-feira (22) na Sogipa, em Porto Alegre. Promovido pelo Grupo Amanhã, o prêmio revela, há 27 anos, as marcas mais lembradas pelos gaúchos em mais de cem categorias de produtos, serviços e comunicação, entre outros segmentos.

Sérgio Zambiasi, da Caiçara, foi agraciado como o comunicador de rádio mais lembrado. A vencedora em Grande Empresa/Marca do RS, considerada a categoria mais nobre do Top of Mind, foi novamente a Gerdau.

Além de grandes empresários e convidados, a solenidade contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., entre outras autoridades.

“Ser lembrando de forma espontânea pela comunidade é sinal que o trabalho alcançou seus objetivos. Prova que o produto ou serviço está fazendo a diferença na vida das pessoas”, disse Sartori. O chefe do Executivo destacou também a história da Casa de Cultura Mario Quintana, agraciada com o prêmio Top Porto Alegre, assim como o Banrisul e o Teatro São Pedro, marcas também lembradas pela população do RS.

Marchezan ressaltou a importância da homenagem aos que construíram grandes marcas que estão na cabeça das pessoas e disse que os empreendedores e a sociedade estão convidados a contribuir para melhorar a Capital gaúcha. “Aqui em Porto Alegre, o grande desafio é segurança, saúde e a desburocratização para atrair novos empreendimentos.”

O publisher da revista Amanhã, Jorge Polydoro, destacou que o prêmio mudou a forma como Porto Alegre e o Rio Grande do Sul se relacionam com as marcas. “Há 27 anos publicamos a pesquisa do Top, pioneira no Brasil, e a cada edição é um aprendizado. Nossa alegria é ver que, na noite de celebração, as pessoas estão sempre comemorando como se fosse a primeira vez que essas marcas são lembradas”, afirmou. A lista completa de vencedores do Top of Mind 2017 pode ser conferida no site do prêmio.

Prêmio Top Branding

O público presente no evento escolheu, em votação em tempo real, a campanha “Flor”, da Lojas Renner, como a vencedora do Prêmio Top Branding. A campanha foi produzida pela Agência Paim.

O prêmio foi aberto a empresas e marcas com sede no Rio Grande do Sul, suas agências ou produtoras, que inscreveram o total de 61 comerciais veiculados em televisão ou internet no período de abril de 2015 a abril de 2017.

