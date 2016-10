Top model faz pose sensual na beira da praia e é atingida por uma onda gigante

Um ensaio sensual em uma praia foi interrompido por uma onda inesperada que acabou atingindo em cheio o rosto da modelo de biquínis. Compartilhado pelo canal da Texacali Studios, o vídeo mostra a modelo Missy fazendo várias poses sensuais para a câmera.

No entanto, no momento que ela se deita na areia para outro clique, uma onda mais forte acaba jogando água e areia na modelo. A cena foi registrada no Havaí (EUA).

