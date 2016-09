A modelo e blogueira gastronômica Namada estrelou um ensaio “sexy” com um polvo gigante do Pacífico. Vivo. Ela posou para as lentes de Kazan Yamamoto. Depois do ensaio, modelo e fotógrafo comeram o outro “modelo”. As imagens do ensaio foram expostas em uma galeria de Tóquio, no Japão.

