Top model que participava de um ensaio sensual na praia é atingida na cabeça por um robô voador

Em um ensaio com duas modelos de biquíni em uma praia o uso do drone acabou provocando um acidente. Uma das jovens que era filmada pelo aparelho acabou atingida na cabeça por ele. A modelo conseguiu ficar de pé após ser atingida com força. O drone acabou preso no cabelo dela. Após soltá-lo, a modelo continuou a sessão.

Ela ficou com leve escoriação.

