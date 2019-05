Top of Mind condecora as marcas mais lembradas em 2019

Mais de 500 convidados estiveram presentes na festa de premiação do Top of Mind 2019, que aconteceu na noite de quinta-feira (23), na Sogipa, em Porto Alegre. O evento reuniu profissionais da área de marketing e comunicação, além de líderes empresariais do Rio Grande do Sul e de grandes marcas nacionais e internacionais que possuem unidade no Estado.

A comemoração foi seguida de jantar com personalidades importantes do Rio Grande do Sul. Os representantes de Gerdau, Tramontina, Farmácias São João, GM e Coca-Cola foram as cinco grifes mais lembradas na categoria Grande Empresa, a mais nobre da pesquisa. A premiação também condecorou as 20 empresas que se destacaram no inédito levantamento Love Brands

Pioneira em pesquisa de lembrança espontânea de marcas no Brasil, o Grupo AMANHÃ reconhece as marcas presentes na memória dos gaúchos e porto-alegrenses em mais de 100 categorias. O presidente do Grupo AMANHÃ, Jorge Polydoro, destacou a solidez do prêmio.

“Há 29 anos nos reunimos para celebrar as empresas mais lembradas do Estado. As marcas do Rio Grande têm vínculos com a nossa sociedade e são lembradas pelos gaúchos. É inegável que construímos histórias de sucesso no estado – e o Top of Mind mostra isso. Temos problemas nas contas públicas que nossos governantes têm se empenhado a reverter, mas a mensagem que esse evento deixa é que existem muitas organizações dispostas a contribuir nessa missão”, afirmou.

O evento foi prestigiado pelo governador gaúcho, Eduardo Leite, que enfatizou a importância das marcas que constroem o Rio Grande. “O que fez o Rio Grande ser grande nunca foi o governo, foi sua gente! Com a sua capacidade de trabalho, com o seu empreendedorismo”, reiterou ao parabenizar as marcas presentes. O prefeito de Porto Alegre foi representado no evento pelo Secretário de Comunicação Social de Porto Alegre, Orestes de Andrade Jr.

A categoria Grande Empresa/Marca do RS, a mais nobre do Top of Mind RS, exibe um resultado que projeta um desafio à liderança da Gerdau, invicta há 15 anos consecutivos nesse item. Somente 0,8 ponto percentual mantém a Gerdau à frente da Tramontina, sua principal desafiante. Essa é a menor diferença entre duas marcas no topo desta categoria nas últimas 12 edições do Top of Mind. Completam o Top Five – isto é, o pódio das cinco grandes marcas corporativas do Estado – a RBS, em terceiro lugar; a Farmácias São João e a Coca-Cola. A execução da Pesquisa Top of Mind foi realizada pela Engaje.

Love Brands

O método aplicado para identificar as marcas mais amadas do Rio Grande do Sul é semelhante ao do Top of Mind, mas com uma diferença de questionamento. Enquanto no Top of Mind se pergunta a marca que o consumidor lembra, no Love Brands se pede para o entrevistado dizer a marca que mais ama de cada categoria investigada.

Essa coleta também foi estratificada aleatoriamente e de forma proporcional ao tamanho da população gaúcha, segundo variáveis de sexo, classe social e idade – mesmos parâmetros utilizados no Top of Mind. Nesta edição, a Tramontina, em Talheres, obteve o maior índice de citações (96,2%), seguida pela RBS (66,2%), em Emissora de TV/Rede de Televisão, e Coca-Cola (55,2%), em Refrigerante.

