Uma pesquisa realizada pela revista britânica The Economist classificou Tóquio como a cidade mais segura do mundo pela terceira vez consecutiva desde o primeiro estudo publicado em 2015. O estudo monitorou 60 cidades com base em avaliações de 50 indicadores distribuídos em quatro temas principais: nível de infraestrutura, segurança pessoal, crimes cibernéticos e saúde.