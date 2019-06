Torcedor gremista que atirou rojão aceso é identificado e encaminhado ao jecrim

O torcedor gremista que atirou um rojão aceso no espaço reservado à torcida visitante no último sábado (8) durante a partida entre Grêmio e Fortaleza no estádio Centenário, em Caxias do Sul, foi identificado e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Assim, o clube ameniza qualquer punição que poderia ser imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no site oficial a súmula do jogo e no espaço reservado para ocorrências, o árbitro Sávio Pereira Sampaio relatou a confusão ocorrida no final do primeiro tempo nas arquibancadas. O incidente chegou a paralisar a partida por alguns minutos. Após o homem ser detido pela polícia, outros torcedores do Grêmio tentaram agredir aqueles que seguraram o autor do disparo do rojão. A polícia teve de intervir novamente para parar a briga e levou mais dois gremistas ao Jecrim.

A partida era válida pela oitava rodada do Brasileirão e foi disputada na serra gaúcha já que a Arena foi cedida à Conmebol para disputa de jogos da Copa América.