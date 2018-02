Torcedor terá que ressarcir o Grêmio

Um torcedor do Grêmio foi condenado por má-fé contra o próprio clube por ter se associado para obter vantagens na compra de ingresso para a final da Copa do Brasil de 2016. A decisão é da Turma Recursal Cível do Rio Grande do Sul. O torcedor decidiu ingressar na Justiça contra o clube pedindo ressarcimento pelo desconto da mensalidade dez dias antes do prazo.

