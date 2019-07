Torcedores colorados não poderão usar camisa do clube no jogo contra o Athletico-PR neste domingo

Neste domingo (14), o Inter enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada, em jogo válido pela décima rodada do Brasileirão, mas o torcedor colorado que quiser acompanhar a equipe na partida não poderá utilizar a camisa do clube. Por determinação do time paranaense, em conjunto com o Ministério Público do Paraná, só serão permitidas camisas do dono da casa no estádio. No jogo contra o Flamengo, na última quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Brasil, os três mil flamenguistas presentes lotaram o setor visitante com camisas neutras.

O projeto denominado “Torcida Humana”, em vigor desde maio de 2018, só permite que torcedores adversários entrem na Arena da Baixada sem nenhuma identificação do clube visitante. Medida é protegida pelo regulamento geral das competições geridas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A diretoria do clube alega ainda que não existe nada que os obrigue a definir um setor específico para a torcida adversária.

No entanto, o projeto já foi derrubado por uma liminar este ano. O Coritiba foi o único clube que conseguiu entrar com camisas identificadas na Arena da Baixada na decisão do segundo turno do campeonato paranaense de 2019. O clube entrou com um pedido junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná e ganhou o direito a ter sua torcida no estádio. Decisão veio devido ao clássico pela fase de grupos do estadual, quando torcedores do Coxa não puderam estar presentes no estádio atleticano.

Hoje é dia de um clássico que já levantou muitos torcedores. Hoje, graças a um dirigente pathetico, eles só vão se levantar para ligar o computador para assistir ao jogo. Uma partida com história, mas sem torcida. Mais um triste capítulo do time que parece patrimônio de família. pic.twitter.com/neZGIaZ9CP — Coritiba (@Coritiba) January 30, 2019

O “Torcida Humana” só é válido para os jogos de competições nacionais. Em competições internacionais, como Libertadores, Recopa e Copa e Sul-Americana, é reservado um setor exclusivo para o time adversário.

Deixe seu comentário: