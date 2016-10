Torcedores depredaram 16 ônibus no Gre-Nal de domingo

O balanço dos atos de vandalismo no transporte coletivo neste último Gre-Nal, realizado na Arena no domingo (23), resultou em diversas depredações nos 16 ônibus disponibilizados pela Carris para o deslocamento das torcidas organizadas do Inter, do Beira-Rio até o estádio do Grêmio.

O balanço dos gastos ainda está sendo contabilizado pela empresa de ônibus, valor que será cobrado do clube colorado. Todos os ônibus têm câmeras internas. As imagens com registro das ocorrências e identificação dos vândalos serão enviadas ao Ministério Público (MP).

De acordo com a fiscalização de transporte da EPTC, este tipo de ocorrência tem se repetido nos clássicos Gre-Nal, envolvendo ambas as torcidas. “Estes fatos são lamentáveis, com prejuízos imediatos no atendimento aos próprios torcedores da dupla e, principalmente, aos usuários diários do sistema, já que os veículos depredados deixam de operar por algum tempo, até a finalização dos consertos”, afirma Vanderlei Cappellari, diretor-presidente da EPTC.

Os atos de vandalismo serão avaliados e debatidos entre EPTC, dirigentes de Grêmio, do Inter, Brigada Militar (BM) e representantes do MP, antes da realização de novos clássicos, para futuros ajustes e decisões na prestação do serviço. Não foram registradas depredações nas demais linhas de ônibus e de lotações que atenderam os torcedores para o Grenal de domingo passado.

Avarias nos ônibus

Prefixo 570 – Quadro da janela solto, alçapão traseiro solto e caixa da porta traseira quebrada.

539 – Dois vidros da porta traseira quebrados (retirado um vidro e borracha do 544); danos no quadro da janela esquerda (dois vidros moveis e vidro fixo) e na câmera traseira.

535 – Dois vidros móveis, quadro da janela solto quebrado e danos na forração interna.

533 – Assento avariado e tela da TV quebrada.

578 – Dois vidros quebrados e quadro da janela solto.

592 – Danos no vidro superior da porta do meio.

555 – Vidro fixo e um lateral avariados.

565 – Quatro vidros quebrados e quadro da janela avariado.

552 – Um vidro e duas câmeras quebradas, além de monitor da TV avariado.

540 – Quadro da janela avariado, assentos avariados e pistão da porta traseira avariado.

521 – monitor da TV avariado.

804 – Dois quadros da janela avariados, um vidro móvel e um alçapão avariado, espelho interno e braço de um banco de passageiros quebrados.

562 – Uma lixeira, guia de porta avariada e alçapão solto.

513 – Vidro fixo avariado e tampa do letreiro traseiro solta.

507 – Vidro fixo avariado.

826 – Vidro do itinerário lateral avariado.

