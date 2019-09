Torcedores do Inter ateiam fogo no portão 7 do Beira-Rio após derrota na Copa do Brasil

Logo quando a partida desta quarta-feira (18) encerrou, decretando o título da Copa do Brasil para o Athletico-PR, colorados protagonizaram uma briga generalizada no pátio do Beira-Rio, com direito a vidros quebrados e até início de incêndio.

Conforme depoimentos de pessoas que circulavam pelo pátio, a confusão começou com uma briga entre torcedores. Em seguida, algumas pessoas tentaram invadir o Bar Coreia, danificando a fachada e quebrando os vidros das portas do lugar, que funciona como estoque de bebidas. Porém, de acordo com relato de funcionários, nada foi furtado e ninguém foi identificado.

O incidente mais grave foi no portão 7, onde foi ateado fogo, que atingiu o letreiro do estádio, próximo à estátua de Fernandão. Foram registrados 14 boletins de ocorrência por furtos e roubos, quatro por brigas e lesões corporais, três por desacato a policiais militares e dois por ingressos falsos..

