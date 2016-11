Torcedores do Nacional lotam estádio onde aconteceria jogo da Chapecoense; na Arena Condá, torcedores e familiares fazem homenagem

Atendendo ao pedido do clube, a torcida do Atlético Nacional, da Colômbia, lotou o estádio, na noite desta quarta-feira (30), para homenagear a Chapecoense. Com a maioria vestida de branco, os torcedores gritaram “vamos, vamos, Chape” no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. Seria neste local que o time catarinense enfrentaria o elenco colombiano, na primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Mas a tragédia, que matou 71 pessoas, acabou com o sonho da Chape.

As homenagens oficiais do clube colombiano ao time brasileiro tiveram início às 21h45m (de Brasília), que seria o horário de começo da partida pela final da Sul-Americana. Mas, antes disso, a torcida que lotou o estádio fez inúmeras homenagens, com faixas e cânticos.

Uma das faixas dizia: “Equipe imortal, campeões para sempre”.

Desde que aconteceu a tragédia, o clube colombiano não se cansou de dar exemplos de solidariedade. Atendendo a pedido dos jogadores, o Atlético solicitou à Conmebol que dê o título da Copa Sul-Americana à Chapecoense.

Também na terça-feira, horas após a tragédia, o técnico do time colombiano, Reinaldo Rueda, dissera que o elenco ficou profundamente abalado com o ocorrido em Medellín.

“O grupo está profundamente abalado por tudo o que significam as vidas perdidas e as famílias das vítimas. Pensam muito em seus pais, filhos e esposas”, afirmou o técnico. “Viajamos várias vezes e saber que essas pessoas perderam suas vidas não é fácil.”

HOMENAGENS NA ARENA CONDÁ

Na noite desta quarta, na cidade catarinense, os torcedores da Chapecoense lotam a Arena Condá. Tal como em Medellín, o grito “Vamos, vamos, Chape”.

Em um dos momentos mais emocionantes, os jogadores do time catarinense que não embarcaram para a Colômbia foram ovacionados no gramado. Aos prantos, as viúvas dos companheiros de time acompanham as homenagens.

Na sequência, o placar da Arena Condá exibia fotos, nomes e data de nascimento dos jogadores e integrantes da comissão técnicas que faleceram no acidente em Medellín. Também foram exibidos os nomes dos jornalistas mortos na tragédia. Os nomes de todas as vítimas vinham acompanhados das palavras “eternos campeões”.

Comentários