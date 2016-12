Torcedores fazem campanha nas redes sociais por Ronaldinho Gaúcho na Chapecoense

Torcedores iniciaram uma campanha nas páginas oficiais de Ronaldinho Gaúcho nas redes sociais com pedidos para que o jogador se coloque à disposição para atuar no clube catarinense no ano que vem, ajudando dessa forma no processo de reconstrução da equipe após a tragédia aérea que matou 71 pessoas e deixou outras seis feridas.

Aos 36 anos, Ronaldinho está sem jogar de forma oficial desde que deixou o Fluminense, em setembro de 2015. Desde então, passou a girar o mundo para amistosos pagos. De acordo com a diretoria da Chapecoense, o planejamento para o ano que vem será iniciado na próxima semana e terá de começar “do zero”, por conta das mortes. Muitos clubes brasileiros e sul-americanos manifestaram a vontade de emprestar atletas sem custos para o clube catarinense.

