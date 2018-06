Torcedores ingleses foram punidos por cânticos contra judeus no campeonato mundial

Dois britânicos que aparecem em um vídeo entoando cânticos antissemitas durante Mundial, que ocorre na Rússia, foram punidos nesta terça-feira (26) em seu país com a proibição de acesso aos estádios por três anos.

Em imagens que circulam na internet os dois homens, de 58 e 52 anos, aparecem em um bar da cidade russa de Volgogrado em 18 de junho, dia em que a Inglaterra derrotou a Tunísia por 2 a 1.

Ambos foram identificados pela polícia. Volgogrado, anteriormente conhecida como Stalingrado, foi palco de uma das mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

As proibições de acesso aos estádios foram ditadas por um tribunal de Leeds. Na última quarta-feira (20), um porta-voz da FA (Associação Inglesa de Futebol) havia “condenado firmemente os atos” dos torcedores, que fizeram saudações nazistas e entoaram os cânticos antissemitas. “O comportamento vergonhoso dos indivíduos neste vídeo não representa os valores da maioria dos torcedores ingleses que foram à Rússia para apoiar sua seleção”, acrescentou.

Federação Mexicana

A FMF (Federação Mexicana de Futebol) recebeu uma multa de 10 mil francos suíços (pouco mais de R$ 38 mil) da entidade máxima do futebol mundial por conta dos cantos de conteúdo homofóbico por parte de sua torcida durante a partida contra a Alemanha no último domingo (17) no Mundial.

“A entidade máxima do futebol tem tolerância zero em relação à discriminação”, declarou o porta-voz da entidade. A autoridade do futebol também alertou a FMF que sanções adicionais e “mais duras” poderão ser impostas em caso de reincidência. O mesmo alerta já havia sido emitido pela entidade em novembro do ano passado.

Desde então a FMF tem pedido aos fãs mexicanos para que não usem o canto, que inclui uma palavra em espanhol que significa um homem que atua como profissional do sexo. O canto homofóbico é puxado pela torcida quando o goleiro do time rival se prepara para o tiro de meta.

Em 2017, a FMF já havia entrado com um recurso no Tribunal Arbitral Esportivo (CAS, em inglês) contra outras duas multas pesadas da entidade máxima do futebol pelo mesmo motivo. O Tribunal considerou que o canto não tinha a intenção de ser “ofensivo ou discriminatório” e acabou reduzindo o valor da multa. Porém, também registrou que ele pode ser considerado “discriminatório e um insulto” e que não deve ser tolerado nos estádios.

