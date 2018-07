Torcida do Botafogo protesta e invade sede

Um grupo de torcedores do Botafogo invadiu a sede do clube, na Zona Sul do Rio, para protestar contra a diretoria. O momento foi pensado: foi marcada para esta quarta (25) uma sessão do Conselho Deliberativo para votação de antecipação de receitas. Cerca de 100 torcedores aproveitaram para se posicionar de forma contrária e fazer outros questionamentos sobre o estatuto.