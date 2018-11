O último treino do Corinthians antes da partida contra o Vasco, neste sábado (17), foi marcado por um protesto de torcedores organizados do clube, que criticaram duramente a diretoria e avisaram que o confronto com os cariocas é “uma guerra”. Ao final da manifestação, os líderes do movimento se reuniram com membros da diretoria, o técnico Jair Ventura e o goleiro Cássio.

