Torcida não sente a falta de Neymar e pede mais minutos para Paquetá na Seleção Brasileira

A lesão de Neymar às vésperas da Copa América ligou o sinal de alerta na Seleção Brasileira. Porém, ao fim da fase de grupos, a preocupação dos torcedores não é grande. Em enquete realizada pelo GloboEsporte.com, a maioria dos internautas cravou que o camisa 10 não fez falta no grupo de Tite nos três primeiros jogos. O resultado é significativo: para 58% dos mais de 27 mil votos o Brasil teve desempenho melhor sem o atacante do PSG em campo.

Por outro lado, quem parece estar com moral com a torcida brasileira é Lucas Paquetá. O meia do Milan foi apontado como o jogador que merece mais minutos em campo a partir das quartas – o Brasil entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30min (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Em disputa com Willian, Allan e Alex Sandro, Paquetá recebeu 59% dos votos. Até aqui, o jogador foi um dos seis nomes que ainda não entraram no decorrer da Copa América (Ederson, Cássio, Fágner, Miranda e Militão também não tiveram minutos).

Quem foi o destaque da Seleção?

Everton – 82%

Philippe Coutinho – 8%

Arthur – 6%

Daniel Alves – 4%

Quem ficou devendo?

Gabriel Jesus – 35%

David Neres – 32%

Roberto Firmino – 18%

Richarlison – 15%

Qual foi o gol mais bonito?

Everton, contra a Bolívia – 45%

Willian, contra o Peru – 31%

Everton, contra o Peru – 13%

Daniel Alves, contra o Peru – 11%

Dos não convocados, quem fez mais falta?

Vinicius Junior – 35%

Douglas Costa – 27%

Lucas Moura – 26%

Dudu – 12%

Que dupla deve formar o ataque com Everton?

Firmino e Richarlison – 32%

Firmino e Gabriel Jesus – 19%

Firmino e David Neres – 17%

Richarlison e David Neres – 14%

Gabriel Jesus e Richarlison – 12%

Gabriel Jesus e David Neres – 6%

Neymar está fazendo falta?

Não! Hoje o time joga melhor sem ele – 58%

Claro! É o melhor jogador da Seleção – 42%

Sobre as vaias nos primeiros jogos?

Justas! Torcedor tem que cobrar – 80%

Injustas! Estádio é lugar para apoiar – 20%

Quem merece mais minutos em campo?

Lucas Paquetá – 59%

Willian – 19%

Allan – 16%

Alex Sandro – 6%

Qual melhor adversário para as quartas?

Uruguai – 30,8%

Japão – 30,7%

Equador – 25%

Paraguai – 13%

Sobre o trabalho de Tite?

Regular – 62%

Ruim – 30%

Bom – 8%

Deixe seu comentário: