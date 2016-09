Torcida pressiona jogadores e dirigentes do Inter durante o treino desta segunda-feira

A pressão sobre o time do Inter e o desespero da torcida aumentam a cada rodada com nova derrota no Campeonato Brasileiro. A situação do Inter de 18º colocado, quatro pontos abaixo da linha de manutenção na Primeira Divisão, torna o ambiente no Beira-Rio insustentável. Um grupo de aproximadamente 20 torcedores esteve nesta segunda-feira (26) no CT do Parque Gigante para protestar e até um pequeno princípio de incêndio ocorreu.

O zagueiro Ernando foi o eleito para falar com a imprensa. No meio de tanta pressão, o jogador reconheceu o direito dos torcedores de protestarem. “Acho que é totalmente válida a cobrança dos torcedores. Têm todo o direito. A situação do nosso time não é boa no campeonato”, afirmou o central. “Sabemos que a situação é complicada. Há chances e vamos lutar para que essas chances matemáticas possam ser conquistadas pela nossa equipe”, acrescentou.

Durante o trabalho, os adeptos gritaram contra jogadores e diretoria. “Vergonha”, berravam os torcedores, que atearam fogo na vegetação em torno do Parque Gigante, fazendo com que funcionários do Inter tivessem de atuar como bombeiros para apagar o pequeno incêndio. Houve reforço de segurança particular e da Brigada Militar.

De acordo com Ernando, o time pode reverter a situação, mas os jogos do Beira-Rio serão determinantes. “Vai partir muito desses dois jogos no Beira-Rio. São fundamentais para que esses objetivos traçados sejam alcançados, dois adversários diretos na tentativa de escapar do rebaixamento. Tem que ter a cabeça no lugar. A cobrança vai existir”, declarou o defensor.

