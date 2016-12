Torcida recebeu a Chapecoense aos gritos de “o campeão voltou”

Aos gritos de “o campeão voltou”, os corpos de 50 das 71 vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense entraram na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os caixões foram colocados debaixo de uma tenda montada no gramado do estádio, com os dizeres “nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor”, trecho do hino oficial da Chapecoense.

Ao lado dos corpos, familiares, amigos e companheiros de time das vítimas não conseguiam conter a emoção, assim como na arquibancada, onde torcedores ignoravam a chuva e permaneciam em pé, aplaudindo em silêncio a delegação da Chapecoense.

