Torneio de Bocha na Areia integra o calendário esportivo do litoral norte gaúcho

Um grupo de amigos que se reúne há 45 anos para jogar bocha no litoral foi o mote para impulsionar o esporte que no ano passado ganhou corpo através de um torneio, idealizado pela Rede Pampa e que agora ganha continuidade. É o 2º Torneio de Bocha na Areia, que promete movimentar ainda mais a orla gaúcha.

As disputas acontecem em quatro sedes: Torres, Xangri-lá, Capão da Canoa e Tramandaí, nos meses de janeiro e fevereiro.

Cada sede fará um torneio classificatório para a grande final a ser realizada na sede campestre da SABA, uma das apoiadoras do evento, ao lado do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com o patrocínio da Farmácia Mais Econômica.

Geraldo Stédile Jr. é o coordenador do Torneio e conta que o grupo começou a se reunir por iniciativa de seu pai, Geraldo Stédile, e de um amigo, José Ledur, ex-presidente da SOGIPA, em Atlântida. Ambos contribuíram para a manutenção da disputa ao longo dos anos, visando acima de tudo momentos de diversão e fortalecimento da amizade firmada entre os jogadores, que foram pouco a pouco aderindo a iniciativa, sob a bandeira da informalidade.

Atenta a este grupo, no ano passado, a Rede Pampa assumiu a liderança do Torneio a fim de dar maior visibilidade e motivação aos jogos de bocha na areia, colocando esta modalidade definitivamente no calendário esportivo do litoral norte gaúcho. “Com o incentivo da Rede Pampa, queremos desenvolver e atrair pessoas de todas as idades para a competição”, atesta o coordenador, mencionando ainda que a ideia é abrir o torneio, inclusive para o público feminino, o que já acontece no cenário mundial, onde os jogos de bocha ganham expressão. “O jogo de bocha na praia é um facilitador de amizades”, diz Stédile, entusiasmado com a proximidade do torneio.

Cada sede indicará duas duplas. Sendo assim, oito duplas estarão concorrendo à finalíssima, de onde sairão um campeão e um vice-campeão, com taça e medalhas (ouro, prata e bronze) aos três primeiros colocados.

Datas:

1ª classificatória, dia 24 de janeiro, em Torres, às 19hs30min. Local: AABB;

2ª classificatória, dia 28 de janeiro, em Capão da Canoa, às 09:00hs, na beira-mar (final da Rua Poty);

3ª classificatória, dia 04 de fevereiro, em Tramandaí, às 09:00hs, na Casa de Verão do SESC;

4ª classificatória, dia 11 de fevereiro, em Xangri-lá, às 09:00hsmin, na SABA Campestre;

Final, dia 19 de fevereiro, em Xangri-lá, às 09:00hs, na SABA Campestre.

Inscrições podem ser realizadas nas unidades do Sesc ou Farmácia Mais Econômica nos balneários sede da competição.

