Torneio Escolar de Atletismo é realizado para encontrar novos talentos

Não há de negar que o esporte serve para muitas coisas, uma delas a inclusão. Neste sábado (28), isto se refletiu em uma competição realizada pelo Rotary Club e pela Sogipa. A 4ª edição do torneio de atletismo com alunos de escolas públicas reuniu 1500 atletas de 60 escolas da rede pública da capital e região metropolitana.

Ao todo, foram cinco provas incluindo corrida de curta distância e os saltos em altura e à distância. Todos foram divididos conforme a faixa etária. Os pequenos estudantes também puderam ver de perto atletas de ponta da Sogipa que disputam torneios e competições internacionais.

Os talentos descobertos neste sábado serão encaminhados para as equipes competitivas da Sogipa. Quem faz parte deste grupo é a atleta Pietra Romero que começou na escolinha e já participou de competições fora do Brasil. “O atletismo é um formador de pessoas, da personalidade e do teu caráter. Não é só a parte fisíca”, refletiu.

