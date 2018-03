Torneiras multiuso da Lorenzetti levam cor e design às cozinhas, varandas gourmet e áreas de serviço

Diante do potencial das cores na decoração, a Lorenzetti lança a linha de torneiras multiuso LorenFlex, ideal para cozinhas, varandas gourmet e áreas de serviço. Com design minimalista e modelos para instalação em mesa e parede, os produtos se destacam pela bica flexível revestida em silicone, disponível nas cores Black, Red e White.

Para levar versatilidade ao dia a dia, a bica flexível da torneira foi desenvolvida para permitir o posicionamento em qualquer direção, ampliando a área de atuação e garantindo a facilidade nas tarefas gastronômicas. A manopla tipo haste, por sua vez, oferece praticidade no acionamento e conforto no manuseio, enquanto o revestimento em silicone favorece a limpeza, pois não acumula sujeira.

As torneiras da linha LorenFlex evitam respingos e reduzem em até 50% o consumo de água, pois contam com arejador embutido na bica, tudo isso, sem comprometer o design. As torneiras possuem mecanismo ¼ de volta, que garante acionamento prático sem desperdício de água.

Com o máximo de qualidade, as torneiras multiuso da linha LorenFlex foram submetidas a rigorosos testes laboratoriais, capazes de assegurar a resistência do acabamento a manchas ocasionadas por alimentos, óleo ou produtos químicos, além da ação da luz natural e artificial.

“Há alguns anos, a Lorenzetti tem apostado no design funcional, ou seja, na união entre o visual e a praticidade no uso. Foi com base nisso que foram desenvolvidas as torneiras LorenFlex. Soluções multiuso para aplicação em ambiente gastronômico ou na área de serviço, com formas minimalistas e delicadas, levam a energia que só as cores podem transmitir”, ressalta Paulo Sergio Galina, responsável pelo marketing da Lorenzetti.

