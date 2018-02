A Torre Eiffel foi fechada por causa da neve

A Torre Eiffel, um dos monumentos mais emblemáticos de Paris, foi fechada aos visitantes nesta terça-feira por causa das condições meteorológicas, anunciou a empresa que administra o monumento. Em 2017, o monumento recebeu mais de seis milhões de visitantes.

A capital francesa e seus arredores estão em alerta laranja — o segundo mais alto na escala do órgão — por causa da neve e do gelo, anunciou a agência de meteorologia do país, Meteo France. Há também risco de enchentes do rio Sena, que corta Paris. Na semana passada, inundações atingiram o nível mais elevado na cidade, e o recuo das águas tem sido lento.

Boa parte do Paris está sob alerta. A região em risco atinge 45 departamentos franceses da costa Atlântica à fronteira com a Alemanha e de Paris ao sul da França. Os Alpes franceses e os Pirineus, duas cadeias de montanhas no sul do país estão sob alerta baixo de avalanches.

Moscou

A maior tempestade de neve já registrada perturbava fortemente a rotina dos moradores de Moscou, onde, na segunda-feira (5), a temperatura era de -13ºC. Os aeroportos da capital tiveram de cancelar os voos devido à neve e os engarrafamentos tomaram conta da cidade.

“É a primeira vez em cem anos que tivemos tanta neve. A intensidade das nevascas, a chuva e geadas complicam o trabalho dos funcionários viários”, declarou o vice-prefeito de Moscou, Piotr Biriukov.

No último domingo, caíram 43 centímetros de neve, mais da metade que cai em média na cidade em um mês, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Uma pessoa morreu no domingo e outras ficaram feridas pela queda de árvores sob o peso da neve.

“De acordo com as informações mais recentes, cinco pessoas ficaram feridas. Tenham cuidado. As previsões meteorológicas indicam que o tempo continuará a piorar”, acrescentou, alertando que são esperadas fortes rajadas de vento.

“Haverá tempestades de neve, pouca visibilidade (…), abundante queda de neve nas estradas”, confirmou o meteorologista Evgueni Tishkovets. Paradoxalmente, este foi um dos invernos mais quentes que se tem registro.

Panda

Um panda que vive na província de Liaoning, no Nordeste da China, chama a atenção por sua animação na hora de se exercitar. No zoológico nas montanhas de Dailan, Jin Hu é visto alongando as costas em um monte de neve. Ele faz exercícios regularmente.

No Canadá, um homem esculpiu um carro de neve em uma rua da cidade de Montreal e ganhou uma “multa” de estacionamento da polícia. O brincalhão Simon Laprise esculpiu um Delorean ao estilo do filme “De Volta para o Futuro” na rua de sua casa. Ele disse que quis fazer uma “pegadinha” com os funcionários responsáveis pela remoção da neve.

Nos EUA, um rapaz aproveitou a onda de frio que assola os EUA e desenhou em um lago congelado uma proposta de casamento para a sua namorada. Gavin Becker fez a proposta para sua namorada de longa data, Olivia Toft, próximo a Nevis, no Estado de Minnesota. Becker contou que teve a ajuda de sua família para desenhar as letras do pedido “Marry me” (casa comigo).

Deixe seu comentário: